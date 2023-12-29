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11:14, 29 декабря 2023Наука и техника

SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Фото: Joshua Conti / Us Space / Globallookpress.com

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX, передает «Интерфакс».

«Вывод 23 спутников Starlink подтвержден», — отметили в сообщении.

Ракета стартовала в 23:01 по времени Восточного побережья США (29 декабря в 07:01 мск) с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде.

Отмечается, что это 63-й запуск в рамках проекта Starlink с начала года. Всего SpaceX вывела на орбиту более 5,6 тысячи аппаратов. Из них более 5,2 тысячи спутников находятся на орбите в рабочем состоянии.

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Ранее в декабре издание SpaceNews писало, что федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. В компании планировали получить 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий.

В том же месяце стало известно, что интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada. Это оборудование обеспечит возможность обработки данных в режиме реального времени для труднодоступных объектов.

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      Даниил Иринин
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