SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX, передает «Интерфакс».

«Вывод 23 спутников Starlink подтвержден», — отметили в сообщении.

Ракета стартовала в 23:01 по времени Восточного побережья США (29 декабря в 07:01 мск) с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде.

Отмечается, что это 63-й запуск в рамках проекта Starlink с начала года. Всего SpaceX вывела на орбиту более 5,6 тысячи аппаратов. Из них более 5,2 тысячи спутников находятся на орбите в рабочем состоянии.

Ранее в декабре издание SpaceNews писало, что федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. В компании планировали получить 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий.

В том же месяце стало известно, что интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada. Это оборудование обеспечит возможность обработки данных в режиме реального времени для труднодоступных объектов.

