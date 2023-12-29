Стало известно о масштабах пожара в Киеве

КГВА: пожар на складе в Киеве распространился на 3 тысячи квадратных метров

Пожар на складе в Подольском районе Киева распространился на площадь примерно в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

В КГВА отметили, что возгорание также зафиксировано в складских помещениях в Шевченковском районе украинской столицы.

Ранее о пожаре из-за взрывов на складе в Подольском районе Киева сообщал мэр города Виталий Кличко. Позднее также стало известно о детонациях в районе киевского военного завода «Артем», в результате которых была повреждена находящаяся рядом станция метро «Лукьяновская».