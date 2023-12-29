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11:19, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о масштабах пожара в Киеве

КГВА: пожар на складе в Киеве распространился на 3 тысячи квадратных метров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Пожар на складе в Подольском районе Киева распространился на площадь примерно в три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

В КГВА отметили, что возгорание также зафиксировано в складских помещениях в Шевченковском районе украинской столицы.

Ранее о пожаре из-за взрывов на складе в Подольском районе Киева сообщал мэр города Виталий Кличко. Позднее также стало известно о детонациях в районе киевского военного завода «Артем», в результате которых была повреждена находящаяся рядом станция метро «Лукьяновская».

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      Алевтина Запольская
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