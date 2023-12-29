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09:56, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах у военного завода в Киеве

ТАСС: в районе военного завода «Артем» в Киеве произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Взрывы произошли в районе военного завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», — заявил собеседник агентства. Уточняется, что военный завод расположен недалеко от станции метро «Лукьяновская», о ее повреждении сообщал мэр города Виталий Кличко. Предприятие производит изделия авиационной техники.

Утром 29 декабря в ряде украинских городов и регионов произошли взрывы, включая Киев, Одессу, Днепропетровск, Харьков и Львов. В результате в украинской столице загорелось складское помещение в Подольском районе. Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики.

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      Кристина Есикова
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