Стало известно о взрывах у военного завода в Киеве

ТАСС: в районе военного завода «Артем» в Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в районе военного завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», — заявил собеседник агентства. Уточняется, что военный завод расположен недалеко от станции метро «Лукьяновская», о ее повреждении сообщал мэр города Виталий Кличко. Предприятие производит изделия авиационной техники.

Утром 29 декабря в ряде украинских городов и регионов произошли взрывы, включая Киев, Одессу, Днепропетровск, Харьков и Львов. В результате в украинской столице загорелось складское помещение в Подольском районе. Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики.