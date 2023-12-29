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10:29, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении станции метро в Киеве

Кличко сообщил о повреждении станции метрополитена из-за взрыва

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Взрывом повреждена станция киевского метрополитена «Лукьяновская». Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Поезда проходят станцию без остановки», — написал Кличко. Дополнительной информации он пока не привел.

Ранее стало известно о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве. Предприятие производит изделия авиационной техники.

Также утром 29 декабря мэр Львова Андрей Садовой сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. По его данным, на место прибыли оперативные службы.

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      Юрий Леонов
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