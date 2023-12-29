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07:17, 29 декабря 2023Спорт

Тренер посоветовала упражнения с гантелями для укрепления спины

Тренер Марченко предложила делать становую тягу с гантелями для укрепления спины

Фото: Aleksandr Khakimullin / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Татьяна Марченко посоветовала шесть упражнений с гантелями для укрепления спины. Ее слова приводятся на сайте FitStars.

Специалист предложила делать тягу гантели в наклоне одной рукой с опорой. Отмечается, что упражнение стоит выполнять медленно в три-четыре подхода по 12-15 раз, а начинать следует с более слабой руки.

Затем тренер рекомендовала делать становую тягу с гантелями в два-три подхода по 10-15 раз. Также можно выполнять жим гантели одной рукой.

Кроме того, Марченко предложила делать тягу гантелей в наклоне двумя руками прямым хватом, тягу на прямых руках с подъемом корпуса и тягу согнутыми руками.

Ранее фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Она рекомендовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход.

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      Дарья Коршунова
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