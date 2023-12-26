Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
1:1
2-й тайм
live
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
16:27, 26 декабря 2023Спорт

Фитнес-тренер дала советы для стройности ног

Фото: Alena Ozerova / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Шульга заявила, что необходимо включать нагрузку во всех плоскостях и по всему спектру функционала. «Чтобы подтянуть внутреннюю поверхность бедра, нужно не только выполнять сведения ног в тренажере, но и добавить в тренировку различные динамические боковые планки с движением, бег с перекрестным шагом, функциональные боковые выпады», — отметила она.

Тренер посоветовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход. «Частота повторений и особенности женского гормонального фона нивелируют возможность гипертрофии — увеличения мышц в объеме», — добавила она.

Также тренер рекомендовала уделять время растяжке и массажу. Благодаря этому улучшается кровоток, уходит отечность, а мышцы быстрее восстанавливаются.

Кроме того, Шульга подчеркнула важность правильного питания. Она предложила проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы специалист подсказал, как работать в конкретной ситуации.

Ранее Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ сниматься в кино

      В США допустили победу России в конфликте на Украине

      Залужный прокомментировал планы лишить инвалидов отсрочки от мобилизации

      Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» возмутила фанатов новым имиджем

      Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы

      В Европе назвали число подавших заявки на убежище украинцев в 2023 году

      Сброшенный со сцены Киркоровым охранник рассказал об осложнениях после травмы

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Капитан «Спартака» потребовал многомиллионную компенсацию за несданные квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости