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16:57, 19 декабря 2023Спорт

Тренер оценила пользу фитнес-корсетов

Тренер Шульга заявила, что использование фитнес-корсета не влияет на потерю веса

Фото: vfhnb12 / Shutterstock / Fotodom

Тренер Ксения Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Специалист объяснила, что использование корсета не может повлиять на потерю веса и уменьшить количество жира. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки. В остальных упражнениях брюшная область должна быть свободной», — отметила она.

Шульга добавила, что корсеты могут быть опасны. По словам тренера, их частое использование может привести к снижению тонуса мышц пресса, а также проблемам с дыханием.

Ранее врачи и ученые оценили пользу тапок-тренажеров для похудения. Специалисты пришли к выводу, что такая обувь неэффективна из-за маленького задействования мышечных групп. Кроме того, использование тапок может привести к травме.

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      Дарья Коршунова
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