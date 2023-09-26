Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
5:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
0:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
5:6
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:33, 26 сентября 2023Спорт

Ученые оценили пользу тапок-тренажеров для похудения

Доктор биологических наук Андрей Воронков: тапки-тренажеры не помогут похудеть

Кадр: НТВ

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Андрей Воронков оценил пользу тапок-тренажеров для похудения. Его слова приводит НТВ.

По словам специалиста, тапки-тренажеры не помогут сбросить вес. «При таком маленьком задействовании мышечных групп это большой знак вопроса», — отметил Воронков.

Травматолог-ортопед Виктор Анисимов добавил, что использование подобной обуви небезопасно. «Голеностоп включается в работу не в то время, в которое он должен. Голеностоп не отреагирует на контакт с поверхностью, может подвернуться нога, человек получит травму», — объяснил он.

Ранее австралийские ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее. Эксперты заявили, что поддерживать тело в тонусе поможет однократное трехсекундное сокращение бицепса с утяжелением.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о нехватке денег для военной помощи Украине. Средств осталось на пару недель

    В России захотели сократить список не платящих налог на сверхприбыль компаний

    Протоиерей Дмитрий Рощин придумал необычный способ завлечь людей в церкви

    Экс-генсек НАТО оценил превосходство военной промышленности России перед Западом

    Блогерша раскрыла простой способ погладить воротники на одежде

    Ученые оценили пользу тапок-тренажеров для похудения

    Минобороны доложило о пятом за ночь сбитом беспилотнике ВСУ в Курской области

    Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

    В России спрогнозировали новый виток роста цен на легковые автомобили

    Мужчин предупредили о последствиях использования «увеличивающих пенис» БАДов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости