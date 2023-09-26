Ученые оценили пользу тапок-тренажеров для похудения

Доктор биологических наук Андрей Воронков: тапки-тренажеры не помогут похудеть

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Андрей Воронков оценил пользу тапок-тренажеров для похудения. Его слова приводит НТВ.

По словам специалиста, тапки-тренажеры не помогут сбросить вес. «При таком маленьком задействовании мышечных групп это большой знак вопроса», — отметил Воронков.

Травматолог-ортопед Виктор Анисимов добавил, что использование подобной обуви небезопасно. «Голеностоп включается в работу не в то время, в которое он должен. Голеностоп не отреагирует на контакт с поверхностью, может подвернуться нога, человек получит травму», — объяснил он.

Ранее австралийские ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее. Эксперты заявили, что поддерживать тело в тонусе поможет однократное трехсекундное сокращение бицепса с утяжелением.