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19:11, 8 августа 2023Спорт

Ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее

The Sun: трехсекундное сокращение бицепса позволит стать сильнее

Фото: Norbert Buduczki / Unsplash

Австралийские ученые нашли самый быстрый способ стать сильнее. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты заявили, что однократное трехсекундное сокращение бицепса с утяжелением позволит держать тело в тонусе. Исследование проходило в течение месяца. Отмечается, что 26 здоровых взрослых выполняли упражнение два-три раза в неделю.

Единственным условием ученых было то, что сгибание с утяжелением должно длиться не менее трех секунд. В результате авторы работы увидели заметное увеличение мышечной массы: сокращение мышц стало лучше на 2,5 процента и удлинение мышц — на 3,9 процента.

Ранее врачи Массачусетской больницы общего профиля назвали способ улучшить здоровье сердца с помощью спорта. Исследование показало, что еженедельные занятия спортом снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Анастасия Борисова
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