Защита треш-блогера Хилми обжаловала приговор по делу об изготовлении порно

Адвокат Хилми обжаловал приговор треш-блогера за изготовление порнографии

Защита треш-блогера Хилми Форкса (настоящая фамилия Олейник) обжаловала приговор, вынесенный Симоновским судом Москвы по делу об изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Константина Ерохина.

По словам адвоката, в пятницу, 29 декабря, Форкса должен навестить правозащитник из Общественной наблюдательной комиссии.

Блогера признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет») УК РФ и приговорили к трем годам колонии общего режима в среду, 27 декабря. Как писал Telegram-канал Shot, поводом для возбуждения в отношении Хилми уголовного дела стали посты в его Telegram-канале «со сценами полового акта», которые были опубликованы около года назад.

Форкса задержали 30 ноября на съемной квартире в Даниловском районе столицы.

