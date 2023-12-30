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17:28, 30 декабря 2023Спорт

Непомнящий раскритиковал ФИДЕ после наказания за договорной матч на ЧМ

Непомнящий пожелал ФИДЕ прозрачности после наказания за договорной матч на ЧМ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился в соцсети X к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по окончании чемпионата мира по блицу.

«Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей так не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров!» — пожелал Непомнящий, занявший на турнире пятое место.

Таким образом, россиянин раскритиковал ФИДЕ после скандала с его участием на ЧМ. В матче 11-го тура Непомнящий и его соотечественник Даниил Дубов сыграли вничью, завершив противостояние на 13-м ходу. Однако судья счел поединок договорным и решил наказать игроков, присудив им по нулю очков вместо положенных 0,5.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составил 600 тысяч долларов.

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      Дарья Коршунова
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