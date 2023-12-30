Раскрыто будущее Украины после российских ударов

Военный эксперт Карло Масала раскрыл будущее Украины в следующем году

Немецкий военный эксперт Карло Масала заявил, что российские удары по объектам на территории Украины раскрывают, что будет ожидать страну в будущем. Об этом он сообщил в эфире немецкого канала Welt.

По мнению Масалы, эти удары являются демонстрируют лишь часть того, что Украину может ожидать в следующем году. Кроме того, эксперт опроверг заявления украинской стороны, что Россия использовала весь свой арсенал ракет, объяснив это тем, что страна увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала конфликта.

Он также отмечает, что существует вероятность того, что Украина лишится западной поддержки и будет вынуждена сама себя обеспечивать, что также сделает 2024 год решающим.

Ранее сообщалось, что глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил о том, что Запад преуменьшил силы России в украинском конфликте.

29 декабря Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Уточняется, что российская сторона задействовала не только «Искандеры», но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101, а также военно-морской флот с «Калибрами».