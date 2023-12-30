«Следующий год будет решающим» В Германии описали последствия ударов России для Украины

Welt: российские удары по Украине показали, что ждет страну в 2024 году

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам на территории Украины демонстрируют, что будет ждать Киев в следующем году. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала. Он также прокомментировал заявления украинской стороны о том, что Москва использовала весь свой арсенал ракет.

В Германии заявили, что Украина может лишиться западной поддержки

Масала считает, что удары России — это лишь начало. «Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году», — сказал он. Эксперт также прокомментировал заявления украинской стороны о том, что Россия использовала весь свой арсенал ракет. По его словам, Москва увеличила производство вооружения в несколько раз по сравнению с периодом, предшествовавшим конфликту на Украине.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Эксперт заявил, что следующий год может быть решающим для Киева — по его словам, он может полностью лишиться поддержки со стороны западных стран и будет вынужден обеспечивать себя самостоятельно.

«2024 год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет», — заключил он.

Россия запустила по Украине не менее 50 крылатых ракет

Россия в ходе массированной атаки по Украине 29 декабря задействовала не менее 50-60 крылатых ракет, а также сотню дронов различного назначения. Атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области. Пострадали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Также в результате взрывов повреждения получили склады и иные инфраструктурные объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о семи госпитализированных. В Харькове заявляли о трех волнах мощных взрывов. Уточняется, что обстрел велся с 5:00 по местному времени, на город летели 22 ракеты.

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат сообщал, что Россия запускала все ракеты, кроме «Калибров». «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — добавил он.