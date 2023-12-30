Выступления Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show» 1 января отменили

Live Арена отменила выступления Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show» 1 января

Выступление российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show» на площадке Live Арена в Москве 1 января 2024 года отменено, об этом сообщается на сайте организатора.

«Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — уточняется в анонсе об изменении состава артистов и формата мероприятия.

Запланированные выступления Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова остаются без изменений, добавили представители Live Арены, поблагодарив зрителей за понимание.

Там добавили, что шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. Фото Киркорова и Лолиты остаются на афише мероприятия. Также певец не значится в списке участников новогоднего музыкального спектакля «Ночь счастливых надежд», который пройдет на той же площадке.

28 декабря на фоне бойкота на телевидении Филипп Киркоров анонсировал мероприятие под названием «Зимнее SHOW», которое запланировано на 1 января на площадке «Live Арена» в Москве. Отмечалось, что в концерте также примут Лолита Милявская, Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и Дима Билан.

Ранее стало известно, что Киркорова решили убрать из новогодних телешоу из-за участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Артист не появится в финале шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1».