В Якутии брат автора скульптур из навоза слепил символ года

В Якутии брат автора скульптур Боппосова слепил из коровьего навоза дракона

Житель якутского села Уолба Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ 2024 года по восточному календарю — дракона. Об этом сообщил РИА Новости его брат, скульптур Михаил Боппосов.

По его словам, в этом году он сам не стал создавать новую фигуру из навоза. «В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», — рассказал Михаил. Он отметил, что ранее сам делал подобные фигуры из навоза в год Собаки и Крысы.

Михаил добавил, что другой его брат Иван украсил свой двор снежными скульптурами. В частности, он слепил хранительницу очага, похожую на свою жену, а на крыше дома сделал дракона.

Как пишет агентство, ранее пользователи сети писали, что Михаил Боппосов не сможет создать традиционную фигуру в этом году, поскольку лечится от онкозаболевания. Сам Михаил отметил, что чувствует себя хорошо. Он также выразил признательность Иннокентию, что тот продолжил традицию лепить из навоза символы года.

В декабря 2021 году Михаил Боппосов слепил из навоза символ 2022 года по восточному календарю — семейство тигров.