Российский скульптор слепил из навоза символ 2022 года

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов, который известен тем, что создает скульптуры из навоза, слепил из него символ 2022 года по восточному календарю — семейство тигров. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

Издание отмечает, что над композицией он трудился вместе со своим братом. Фигуры установили в центре Уолба Таттинского улуса Якутии. По словам скульптора, тигры являются пожеланием якутским семьям, чтобы в каждой семье было минимум трое детей.

«Я нынче коров не держу, здоровье не позволяет, но решил не изменять традиции. Хотим закончить к школьному утреннику. Надеюсь, успеем. Из-за сильных морозов на улице долго не поработаешь», — сказал мастер незадолго до презентации композиции.

В свою очередь, супруга скульптора Зоя Боппосова рассказала, что у мужа обнаружили рак. Однако, несмотря на заболевание, мужчина все равно твердо решил порадовать земляков своим творением.

Ранее Михаил Боппосов пожаловался на фейковые новости о его новых творениях, который распространились в сети. Среди них оказались избирательная урна и ракета.