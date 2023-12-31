Глава Севастополя призвал горожан не выходить на улицу в новогоднюю ночь

Власти Севастополя призвали жителей не находиться на открытых пространствах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не выходить на улицу без лишней необходимости. Предостережение горожанам он опубликовал в Telegram.

Избегать открытых пространств «в эту ночь и в ближайшие дни» необходимо из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины, пояснил глава города.

Помимо этого, Развожаев напомнил горожанам о введенном в городе ограничении на использование пиротехники, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Запущенный в небо салют создает ложную цель для системы противовоздушной обороны и осложняет работу военнослужащих, подчеркнул глава Севастополя.

26 декабря украинские войска атаковали Феодосию, в результате чего был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». В беседе с «Лентой.ру» член Совфеда Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине.