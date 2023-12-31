Израильтянин выдал себя за солдата и украл оружие в Газе

Израильтянин выдал себя за солдата, украл оружие в Газе и попал под суд

Окружной суд Тель-Авива предъявил обвинения израильтянину Рою Ифраху, который притворился солдатом и украл оружие и боеприпасы в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов издания, 35-летний мужчина попал под суд из-за того, что выдал себя за военнослужащего элитного подразделения спецназа, пробрался в район боевых действий в секторе Газа и выкрал оружие, боеприпасы, военное и полицейское снаряжение. Во время нахождения в зоне боевых действий Ифраху также успел сфотографироваться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на вертолетной площадке.

Отмечается, что пять выдвинутых против мужчины обвинений, включающих мошенничество при отягчающих обстоятельствах и воровство, могут привести его к максимальному тюремному заключению сроком в 36 лет. При этом адвокат Эйтан Сабаг, представляющий Ифраху, утверждает, что его клиент — медик, который «спасал жизни под огнем, рискуя своей жизнью. Он сражался с террористами своим личным оружием, которым владеет на законных основаниях».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), чтобы начать переговоры с Израилем. Он подчеркнул, что Россия выступает за начало диалога между странами. При этом он назвал отсутствие палестинского единства препятствием на пути палестино-израильских переговоров.

