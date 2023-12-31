Лавров назвал препятствие для переговоров Израиля и Палестины

Лавров призвал палестинские движения объединиться для переговоров с Израилем

Глава МИД России Сергей Лавров призвал палестинские движения объединиться на платформе Организации объединения Палестины (ООП), чтобы начать переговоры с Израилем. О необходимости этого действия он заявил в интервью с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия выступает за начало диалога между странами. При этом он назвал отсутствие палестинского единства препятствием на пути палестино-израильских переговоров.

«Со своей стороны тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины», — подчеркнул министр, заявив также, что Россия поддерживает действия Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политический горизонт урегулирования конфликта на Ближнем Востоке пока не виден. Однако, по его словам, сейчас нужно работать над тем, чтобы восстановить его.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе.