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09:44, 31 декабря 2023Мир

Лавров заявил о нежелании США разрушать отношения с Россией

Лавров: США остерегаются разрушать отношения с Россией до конца

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

США остерегаются разрушения отношений с Россией до конца. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, при этом Вашингтон также не готов уважать интересы Москвы. «Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», — сказал он.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем. При этом он пообещал, что если США не будут предпринимать шаги по наращиванию силового давления на Москву, Россия не станет первой разворачивать ракетное вооружение.

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