Россия пообещала ответить на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Лавров: Россия серьезно ответит на решение США развернуть запрещенные ранее РСМД

Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон создает дополнительные ракетные риски. Глава МИД РФ подчеркнул, что приверженность Москвы «указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства».

При этом Лавров пообещал, что если США не будут предпринимать экстраординарные шаги по наращиванию на Москву силового давления иными средствами, то Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД.

Ранее в МИД заявили о намерении США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты. Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил позицию Вашингтона как деструктивную и отметил, что намерения Вашингтона наносят мощный удар по глобальной стабильности.