Небензя отреагировал на отказ Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

Небензя назвал малодушным отказ Чехии ответить на заседании СБ ООН по Белгороду

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на отказ чешского коллеги участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Трансляция мероприятия ведется на сайте Всемирной организации.

«Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился», — указал Небензя.

Дипломат отметил, что представитель Праги не захотел отвечать за поступки своего правительства. При этом, добавил Небензя, Чехия в Совбезе ООН постоянно стремится выступить на заседаниях, организованных ради продвижения антироссийской пропаганды.

Вечером 30 декабря министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что чешский постоянный представитель при ООН не будет участвовать в запрошенном Россией заседании Совбеза ООН из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. «Мы отказываемся, чтобы Россия куда-либо вызывала нас», — заявил он.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 21 жителя города, включая троих детей, спасти не удалось.