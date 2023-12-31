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23:52, 31 декабря 2023Мир

Нетаньяху прокомментировал заявления ЮАР о геноциде в Газе

Нетаньяху назвал заявления ЮАР о геноциде в Газе пустой болтовней и ложью
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления властей ЮАР о геноциде в Газе лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, ЮАР, это не мы пришли устраивать геноцид — это ХАМАС», — подчеркнул Нетаньяху.

По словам чиновника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «действует максимально морально».

30 декабря Южная Африка подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом.

Ранее президент США Джо Байден обвинил израильское правительство в проведении «неизбирательных бомбардировок» в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить тактику.

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      Юлия Мискевич
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