Новый год 2024: кто первым и последним встречает праздник в России

Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Сегодня, 31 декабря, в 15:00 по Москве новый, 2024 год наступил на Камчатке и Чукотке. Жители этих регионов — самых восточных в России — встречают праздник раньше всех. До столицы он доберется лишь спустя девять часов. «Лента.ру» рассказывает, в какой последовательности Новый год встречают жители России.

Сколько в России часовых поясов

Площадь России — более 17,2 тысячи квадратных километров. Эта самая большая в мире страна охватывает целых 11 часовых поясов: от Чукотки до Калининграда. В международном обозначении они имеют нумерацию от 2 до 12.

Границы часовых зон проходят по границам субъектов России. Все регионы, кроме одного, относятся лишь к одному часовому поясу: то есть в какую точку области человек бы ни поехал, там будет одинаковое время. Исключение — Якутия.

Республика Саха располагается сразу в трех часовых зонах — МСК+6, МСК+7 и МСК+8

Новый год на Камчатке и Чукотке

Как говорилось выше, праздник в этих регионах приходит на девять часов раньше, чем в столице. Причем географически самые восточные земли России — это остров Ратманова или Большой Диомид в Беринговом проливе. Там нет постоянного населения, только пограничники и работники метеостанции.

Девушки с бенгальскими огнями во время встречи Нового года в центре города Петропавловска-Камчатского Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Что касается материка, его самая восточная точка — мыс Дежнева. Там расположено несколько чукотских и эскимосских поселков. В то же время — 15:00 по Москве — Новый год наступает в столице Чукотского автономного округа — Анадыре и столице Камчатского края — Петропавловске-Камчатском.

Стоит отметить, что у жителей Чукотки есть свой Новый год, он называется Пэгытти. Этот праздник отмечают в самую длинную ночь года — ночь на 22 декабря. Свое название праздник получил от местного наименования звезды Альтаир.

Новый год на Дальнем Востоке

В 16:00 по Москве Новый год встретят жители Курильских островов, Магаданской области и островов Сахалинской области.

В 17:00 по столичному времени 2024 году наступит в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области (ЕАО).

В 18:00 Новый год придет в Амурскую область, Забайкальский край и на восток Якутии.

В Якутии есть свой «Дед Мороз» — это дух холода Чысхаан, получеловек-полубык. Он одет в синюю шубу и шапку с высокими рогами, изображается обычно как седовласый старец с бородой

Новый год в Сибири

Самый восточный регион Сибири и самая западная республика Дальнего Востока встретят 2024 год в 19:00 по Москве. Это Бурятия и Иркутская область. Тысячи людей ежегодно съезжаются в эти регионы, чтобы отпраздновать Новый год на берегу озера Байкал.

Озеро Байкал Фото: Katvic / Shutterstock / Fotodom

В 20:00 по Москве полночь наступит в республиках Тыва и Хакасия, в Красноярском и Алтайском краях, в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай.

За три часа до боя курантов в московском Кремле, то есть в 21:00 по столице, бокалы за новый, 2024 год поднимут жители Омской области.

Новый год на Урале и в Поволжье

В 22:00 по Москве праздник придет в города Урала. Так, за два часа до столицы Новый год встретят Челябинская, Свердловская, Тюменская, Оренбургская и Курганская области, Пермский край и Башкортостан.

В 23:00 по столичному времени 2024 год наступит в некоторых регионах Поволжья: в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новый год в Москве, центральной России и южных регионах

Наконец, в 00:00 Новый год придет и в столицу России. Одновременно с Москвой 2024 год встретят:

В Москве и многих других регионах фейерверки и салюты на Новый год и Рождество отменили на фоне проведения специальной военной операции (СВО)

Фото: Konstantin Tronin / Shutterstock / Fotodom

Какой регион встретит Новый год последним

В 1:00 1 января по Москве 2024 год наступит в Калининграде и Калининградской области. Это самый западный регион России, который расположен между Литвой и Польшей.

Благодаря своей европейской истории Калининград завоевал любовь путешественников: на Новый год сюда ежегодно приезжают толпы туристов, чтобы встретить праздник у берега Балтики.