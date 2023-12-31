Новый год 2024: кто первым и последним встречает праздник в России
Сегодня, 31 декабря, в 15:00 по Москве новый, 2024 год наступил на Камчатке и Чукотке. Жители этих регионов — самых восточных в России — встречают праздник раньше всех. До столицы он доберется лишь спустя девять часов. «Лента.ру» рассказывает, в какой последовательности Новый год встречают жители России.
Сколько в России часовых поясов
Площадь России — более 17,2 тысячи квадратных километров. Эта самая большая в мире страна охватывает целых 11 часовых поясов: от Чукотки до Калининграда. В международном обозначении они имеют нумерацию от 2 до 12.
Границы часовых зон проходят по границам субъектов России. Все регионы, кроме одного, относятся лишь к одному часовому поясу: то есть в какую точку области человек бы ни поехал, там будет одинаковое время. Исключение — Якутия.
Республика Саха располагается сразу в трех часовых зонах — МСК+6, МСК+7 и МСК+8
Новый год на Камчатке и Чукотке
Как говорилось выше, праздник в этих регионах приходит на девять часов раньше, чем в столице. Причем географически самые восточные земли России — это остров Ратманова или Большой Диомид в Беринговом проливе. Там нет постоянного населения, только пограничники и работники метеостанции.
Что касается материка, его самая восточная точка — мыс Дежнева. Там расположено несколько чукотских и эскимосских поселков. В то же время — 15:00 по Москве — Новый год наступает в столице Чукотского автономного округа — Анадыре и столице Камчатского края — Петропавловске-Камчатском.
Стоит отметить, что у жителей Чукотки есть свой Новый год, он называется Пэгытти. Этот праздник отмечают в самую длинную ночь года — ночь на 22 декабря. Свое название праздник получил от местного наименования звезды Альтаир.
Новый год на Дальнем Востоке
В 16:00 по Москве Новый год встретят жители Курильских островов, Магаданской области и островов Сахалинской области.
В 17:00 по столичному времени 2024 году наступит в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области (ЕАО).
В 18:00 Новый год придет в Амурскую область, Забайкальский край и на восток Якутии.
В Якутии есть свой «Дед Мороз» — это дух холода Чысхаан, получеловек-полубык. Он одет в синюю шубу и шапку с высокими рогами, изображается обычно как седовласый старец с бородой
Новый год в Сибири
Самый восточный регион Сибири и самая западная республика Дальнего Востока встретят 2024 год в 19:00 по Москве. Это Бурятия и Иркутская область. Тысячи людей ежегодно съезжаются в эти регионы, чтобы отпраздновать Новый год на берегу озера Байкал.
В 20:00 по Москве полночь наступит в республиках Тыва и Хакасия, в Красноярском и Алтайском краях, в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай.
За три часа до боя курантов в московском Кремле, то есть в 21:00 по столице, бокалы за новый, 2024 год поднимут жители Омской области.
Новый год на Урале и в Поволжье
В 22:00 по Москве праздник придет в города Урала. Так, за два часа до столицы Новый год встретят Челябинская, Свердловская, Тюменская, Оренбургская и Курганская области, Пермский край и Башкортостан.
В 23:00 по столичному времени 2024 год наступит в некоторых регионах Поволжья: в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Астраханской областях, а также в Удмуртии.
Новый год в Москве, центральной России и южных регионах
Наконец, в 00:00 Новый год придет и в столицу России. Одновременно с Москвой 2024 год встретят:
- Карелия
- Республика Коми
- Архангельская область
- Ненецкий автономный округ
- Вологодская область
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
- Санкт-Петербург
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Кировская область
- Нижегородская область
- Марий Эл
- Татарстан
- Чувашия
- Мордовия
- Пензенская область
- Адыгея
- Волгоградская область
- Калмыкия
- Краснодарский край
- Республика Крым
- Ростовская область
- Севастополь
- Дагестан
- Ингушетия
- Кабардино-Балкария
- Карачаево-Черкесия
- Северная Осетия
- Ставропольский край
- Чечня
- Донецкая Народная Республика
- Луганская Народная Республика
- Херсонская область
- Запорожская область
В Москве и многих других регионах фейерверки и салюты на Новый год и Рождество отменили на фоне проведения специальной военной операции (СВО)
Какой регион встретит Новый год последним
В 1:00 1 января по Москве 2024 год наступит в Калининграде и Калининградской области. Это самый западный регион России, который расположен между Литвой и Польшей.
Благодаря своей европейской истории Калининград завоевал любовь путешественников: на Новый год сюда ежегодно приезжают толпы туристов, чтобы встретить праздник у берега Балтики.