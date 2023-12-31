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17:23, 31 декабря 2023Спорт

Олимпийская чемпионка предсказала приглашение России на турниры от МОК

Чемпионка ОИ Ишмуратова заявила, что МОК сам будет приглашать Россию на турниры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказала изменение позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по России. Ее слова приводит РИА Новости.

«МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим», — заявила Ишмуратова.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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