Олимпийская чемпионка предсказала приглашение России на турниры от МОК

Чемпионка ОИ Ишмуратова заявила, что МОК сам будет приглашать Россию на турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказала изменение позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по России. Ее слова приводит РИА Новости.

«МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим», — заявила Ишмуратова.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.