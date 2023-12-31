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08:04, 31 декабря 2023Спорт

Овечкин не сумел спасти «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Хищники» одержали верх в серии буллитов 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). У столичного клуба одну из шайб забросил капитан Александр Овечкин, еще один гол был отменен решением судей. Свою попытку в серии буллитов ему реализовать не удалось.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 34 матча, отметившись семью голами и 14 голевыми передачами.

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      Марина Совина
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