Фетисов оценил необходимость ухода Овечкина из «Вашингтона»

Фетисов: Овечкину не надо уходить из «Вашингтона» для погони за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил необходимость обмена российского нападающего Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит «Чемпионат».

Фетисов заявил, что Овечкину не надо уходить из «Вашингтона» для погони за рекордом Уэйна Гретцки. «Саша найдет свою игру, я уверен в этом. Поэтому чем меньше будем говорить на эту тему, тем быстрее он вернется в нормальное состояние. Постоянно читать, что найдет не найдет команду, — дополнительная психологическая нагрузка», — отметил он.

22 декабря Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от Гретцки, который лидирует по этому показателю. В активе завершившего карьеру канадца 894 гола.

Ранее Овечкин не мог забросить шайбу на протяжении 14 матчей. Эта серия стала личным антирекордом для капитана «Вашингтона».