Овечкин прервал рекордную 14-матчевую безголевую серию в НХЛ

Овечкин забил «Коламбусу» и прервал рекордную 14-матчевую безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал рекордную 14-матчевую безголевую серию в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а Овечкин отличился в овертайме, принеся победу своей команде. Помимо гола, россиянин отметился результативной передачей.

Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю. В активе завершившего карьеру канадца 894 гола.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 30 матчей в НХЛ. В активе россиянина 6 голов и 14 результативных передач.