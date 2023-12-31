Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 65 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 31 декабря и завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов в пользу «Нэшвилла». 38-летний Овечкин отличился в конце второго периода. Шайба стала 829-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 65 голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.