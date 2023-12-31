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14:05, 31 декабря 2023Мир

В Чехии прокомментировали атаку украинской армии на Белгород

Постпредство Чехии при ООН: поддержка Украины соответствует нормам права

Фото: Reuters

Поддержка Украины соответствует нормам международного права. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Чехии при ООН в соцсети X (бывший Twitter).

«Поддержка Украины, обороняющейся против российской агрессии, полностью соответствует нормам международного права», — прокомментировало постпредство украинскую атаку на Белгород.

В письме также сообщается, что единственным путем решить конфликт, согласно уставу ООН, будет вывод российских войск с территории Украины. Ответственность за пострадавших Чехия возложила на Россию.

Ранее Чехия отказалась участвовать в заседании Совета безопасности ООН из-за обстрела Вооруженными Силами Украины Белгорода. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что придет на заседание, если Россия захочет обсудить вывод войск с Украины.

Ракетный обстрел Белгорода начался 29 декабря. По данным Минобороны, в атаке использовались ракеты «Ольха» и реактивными снарядами реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. В результате атаки пострадали 109 человек, 25 из них тяжело ранены.

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