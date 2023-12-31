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01:59, 31 декабря 2023Мир

В МИД прокомментировали отказ Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

Захарова напомнила Чехии, что ООН работает в соответствии с международным правом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ чешского постпреда при ООН принять участие в заседании Совета Безопасности по обстрелу Белгорода. В своем Telegram-канале она посоветовала Чехии разобраться, как устроен СБ ООН.

«Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду "миропорядку, основанному на правилах"», — подчеркнула дипломат. Она также отметила, что сейчас в чешский МИД набирают по принципу «лояльности Западу».

Захарова сравнила решение Чехии с запретом Болгарии на пролет в самолете над территорией страны.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда выступить на заседании СБ ООН. По его словам, тот не захотел отвечать за поступки своего правительства.

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      Марина Совина
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