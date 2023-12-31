В одном городе Украины произошли взрывы

В украинском городе Кривой Рог произошли взрывы

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что на всей территории страны слышны сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, взрывы произошли в городе Кропивницкий (ранее — Кировоград) Кировоградской области, а также в центральной части страны.

Ранее 31 декабря власти Севастополя заявили об объявленной в городе воздушной тревоге. Через 20 минут она была отменена.

До этого военкоры сообщали, что в сторону Киева направились ударные дроны. Как сообщили военкоры, они летят к столице Украины со стороны Житомирской, Черниговской и Сумской областей.