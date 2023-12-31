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13:00, 31 декабря 2023Спорт

В Польше судью наказали за работу на турнире с участием россиян

В Польше судью лишили лицензии за работу на «Небесной грации» с участием россиян

Фото: Unsplash

Польская ассоциация гимнастики (PZG) наказала польскую судью Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация». Об этом сообщается на сайте организации.

В PZG заявили, что лишили арбитра судейской и тренерской лицензий. Они подчеркнули, что выступают против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии могли участвовать в международных турнирах.

Соревнования «Небесная грация» прошли в Пекине с 15 по 17 декабря. В турнире приняли участие гимнастки из 19 стран.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. У членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами, они не должны выступать в поддержку спецоперации. Кроме того, форма спортсменов должна быть светло-синего цвета, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, а музыкальное сопровождение не должно намекать на национальную принадлежность.

Российские гимнасты не принимали участия в турнирах с марта 2022 года из-за санкций FIG.

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      Анастасия Борисова
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