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22:09, 31 декабря 2023Мир

В пригороде Иерусалима палестинец напал с ножом на двух израильтян

В пригороде Иерусалима два охранника ранены после нападения палестинца с ножом

Фото: Ammar Awad / Reuters

Два человека пострадали в воскресенье, 31 декабря, в результате нападения палестинца с ножом в пригороде Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Ранения получили два охранника, они были срочно доставлены в ближайшее медицинское учреждение после оказания первой помощи парамедиков. Подозреваемый задержан.

Ранее 31 декабря в Германии задержали еще трех человек по подозрению в попытке нападения на знаменитый Кельнский собор. Три человека были задержаны утром 31 декабря.

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      Марина Совина
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