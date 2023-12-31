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17:29, 31 декабря 2023Россия

В Суздале отменили новогодний салют

Власти Суздаля отменили новогодний салют из-за обстрела Белгорода

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Власти Суздаля отменили новогодний салют из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В связи с трагическими событиями в Белгородской области принято решение об отмене салюта в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Белгорода второй раз за день предупредила о ракетной опасности в городе. Жителям порекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Отмечалось, что часть снарядов, выпущенных по территории России, были перехвачены силами противовоздушной обороны.

31 декабря Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли ответный удар по украинским военным, причастных к обстрелу Белгорода.

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