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15:42, 31 декабря 2023Россия

В Белгороде второй раз за день объявили о ракетной опасности

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности, жителям рекомендовали быть дома
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Мэрия Белгорода второй раз за день объявила о ракетной опасности в городе, сообщение приводится в Telegram.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Утром 31 декабря в Белгороде также запускали сирену ракетной опасности и рекомендовали горожанам спуститься в укрытие. Через полчаса сигнал был отменен.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор. На данный момент пострадавшими числятся 109 человек.

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      Антон Похиляк
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