В Белгороде второй раз за день объявили о ракетной опасности

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности, жителям рекомендовали быть дома

Мэрия Белгорода второй раз за день объявила о ракетной опасности в городе, сообщение приводится в Telegram.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Утром 31 декабря в Белгороде также запускали сирену ракетной опасности и рекомендовали горожанам спуститься в укрытие. Через полчаса сигнал был отменен.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор. На данный момент пострадавшими числятся 109 человек.