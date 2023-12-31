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01:28, 31 декабря 2023Мир

Вучич объяснил невозможность проведения в Сербии цветных революций

Вучич: в Сербии не удастся цветная революция из-за слабой поддержки оппозиции
СюжетПротесты в России

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает Tanjug.

«Вы не можете захватить власть силой с таким небольшим процентом поддержки. Потому что тогда вы получите еще большую ненависть и еще большее сопротивление со стороны простых людей», — сказал политик.

Сербский лидер также указал, что результаты повторных выборов стали сопротивлением простых людей идее свержения государственного строя. «Людей, которые хотят сохранить Сербию и не хотят ее никому отдавать», — резюмировал Вучич.

Ранее экс-глава агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов. Он добавил, что западные СМИ стремились создать на территории всего Балканского региона чувство слабости президента Сербии и скорого падения его власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Белграде организовали по «шаблонам из западных методичек». Она добавила, что организаторами уличных протестов являются активисты, которых финансируют различные структуры, управляемые извне.

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      Марина Совина
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