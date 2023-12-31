Вяльбе рассказала о приготовлении новогоднего салата «Бедность»

Вяльбе: на Новый год готовлю салат «Бедность» с крабом, красной и черной икрой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какие блюда готовит на Новый год. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Вяльбе поделилась, что в праздничные дни готовит холодец из говядины и салат оливье с докторской колбасой. Также она делает салат «Бедность». «Только яйцо, краб, красная и черная икра. Ну, и майонез», — описала тренер состав блюда.

Ранее Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула тренер.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.