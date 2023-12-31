Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Фулхэм
2:1
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:48, 31 декабря 2023Спорт

Загитова высмеяла Медведеву

Загитова высмеяла Медведеву: на дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высмеяла серебряного призера Игр Евгению Медведеву. Она посвятила сопернице пост в Telegram-канале.

«На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала Загитова, сопроводив слова эмодзи «плачущий человек».

Ранее Медведева упрекнула тренера Этери Тутберидзе во лжи о ее радости после серебра на Играх-2018. «Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила спортсменка. Также она оставила язвительный комментарий о желании Загитовой запустить свое шоу.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр-2018. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      Королева Дании отречется от престола после 52 лет царствования

      Роналду прокомментировал лидерство в списке лучших бомбардиров 2023 года

      Глава Севастополя призвал горожан не выходить на улицу в новогоднюю ночь

      Израильтянин выдал себя за солдата и украл оружие в Газе

      В российском регионе родились дети с неопределенным полом

      В Германии сорвали попытку нападения на Кельнский собор

      Загитова высмеяла Медведеву

      Женщина с новогодней елкой напала на охранников и попала на видео

      Власти Венеции решили сократить количество туристов для защиты города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости