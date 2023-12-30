Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи о ее радости после серебра на Играх-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева упрекнула тренера Этери Тутберидзе во лжи. Об этом она рассказала в интервью «Прокат Show» на Okko.

Ранее Тутберидзе заявляла, что Медведева «рыдала от счастья» после серебра на Олимпийских играх-2018. «Почему я заплакала после произвольной программы? Все, что я сказала сегодня здесь, очень сильно отличается от того, что было сказано не мной там. Это две разные версии абсолютно. Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила спортсменка.

Летом 2023-го Медведева рассказала о причинах ухода от Тутберидзе. После Олимпиады-2018 фигуристка прекратила сотрудничество со специалистом и переехала в Канаду, где работала под руководством местного тренера Брайана Орсера. Спортсменка призналась, что приняла такое решение из-за жалости, которую к ней проявляли в группе Тутберидзе.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В соревнованиях одиночниц ее опередила соотечественница Алина Загитова.