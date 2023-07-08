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23:30, 8 июля 2023Спорт

Медведева рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

Евгения Медведева призналась, что жалость к ней стала одной из причин ухода от Тутберидзе

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах ухода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ее слова с презентации документального фильма «Медведева против Медведевой» передает РИА Новости.

Медведева призналась, что одной из причин смены тренерской группы стала жалость к ней после Олимпийских игр-2018. «Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала: "Как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим". Мне говорят: "Ты для нас олимпийская чемпионка". А я стою и думаю: "Я не олимпийская чемпионка!"» — поделилась спортсменка и назвала это также обесцениванием победы соперника.

Медведева подчеркнула, что это была не единственная причина, повлиявшая на ее решение. «Всем так было лучше, прежде всего мне», — резюмировала она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала ее соотечественница Алина Загитова.

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    Дарья Коршунова
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