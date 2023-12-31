Женщина с новогодней елкой напала на охранников и попала на видео

В Туле женщина с новогодней елкой напала на охранников и попала на видео

В Туле женщина с новогодней елкой напала на охранников продовольственного магазина и попала на видео. Видеоролик опубликовал Тelegram-канал «Только новости Тула».

На кадрах она бросает елку в одного из стоявших у входа мужчин, преградившего выход.

Преодолев препятствие, она еще с несколькими девушками пытается высадить входную дверь. После того как двери открываются, женщина уходит. Дверь после ее посещения придется ремонтировать, отмечает канал.

Ранее подобный случай произошел во Флориде, где женщина избила сожителя новогодней елкой, заподозрив его в измене. У пострадавшего зафиксировали незначительные царапины на верхней части тела и руках.