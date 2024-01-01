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20:29, 1 января 2024Спорт

Пакьяо объявил о реванше с Мэйуэзером

Мэнни Пакьяо рассказал, что в 2024 году проведет бой-реванш с Флойдом Мэйуэзером
Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо. Фото: Lai Seng Sin / Reuters

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил, что планирует провести реванш с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы должны были организовать бой в прошлом году, извините, что этого не случилось. Надеюсь увидеть вас в Японии в 2024-м на большом поединке против Флойда», — заявил Пакьяо.

Последний профессиональный бой экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях провел в августе 2021 года, когда по итогам 12 раундов уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Йорденису Угасу.

Мэйуэзер последний раз выходил на профессиональный ринг в августе 2017 года. Тогда он победил Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса в десятом раунде техническим нокаутом.

Первый бой Пакьяо и Мэйуэзера состоялся в мае 2015-го. Американский боксер победил единогласным решением судей.

31 декабря Макгрегор заявил, что вернется в октагон. Ирландец планирует подраться с американцем Майклом Чендлером 29 июня 2024 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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      Илья Костин
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