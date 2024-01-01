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17:25, 1 января 2024Спорт

Российского вратаря «Торонто» поместили на драфт отказов НХЛ

«Торонто» поместил Самсонова на драфт отказов после четырех подряд поражений

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов помещен на драфт отказов. Об этом в социальной сети X написал инсайдер Эллиот Фридман.

«Торонто» потерпел четыре поражения подряд в последних матчах с участием российского голкипера. Перед тем как Самсонов был вставлен на драфт отказов, он пропустил шесть шайб во встрече с «Коламбус Блю Джекетс». В течение 24 часов после помещения на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) спортсмена может забрать любой клуб, иначе он отправится в фарм-клуб «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру и отражая 86,2 процента бросков.

В НХЛ Самсонов выступает с 2019 года. До 2022-го он играл за «Вашингтон Кэпиталс», но команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто». В апреле 2023 года Самсонов стал одним из российских хоккеистов, который отказался принимать участие в акции своего клуба в поддержку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Илья Костин
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