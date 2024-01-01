Российского вратаря «Торонто» поместили на драфт отказов НХЛ

«Торонто» поместил Самсонова на драфт отказов после четырех подряд поражений

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов помещен на драфт отказов. Об этом в социальной сети X написал инсайдер Эллиот Фридман.

«Торонто» потерпел четыре поражения подряд в последних матчах с участием российского голкипера. Перед тем как Самсонов был вставлен на драфт отказов, он пропустил шесть шайб во встрече с «Коламбус Блю Джекетс». В течение 24 часов после помещения на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) спортсмена может забрать любой клуб, иначе он отправится в фарм-клуб «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру и отражая 86,2 процента бросков.

В НХЛ Самсонов выступает с 2019 года. До 2022-го он играл за «Вашингтон Кэпиталс», но команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто». В апреле 2023 года Самсонов стал одним из российских хоккеистов, который отказался принимать участие в акции своего клуба в поддержку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).