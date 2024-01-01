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20:52, 1 января 2024Силовые структуры

В Брянске блогершу задержали за сожжение загранпаспорта

Полиция задержала блогершу Хоффман за сожжение загранпаспорта у клуба в Брянске

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Брянские полицейские задержали блогершу Евгению Хоффман за сожжение загранпаспорта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что девушку изначально обвиняли в том, что она сожгла заграничный паспорт в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сама блогерша это отрицает.

По данным издания, Хоффман была пьяна, когда решила сжечь документ у ночного клуба. Позднее блогерша пояснила, что паспорт был старый и недействительный, и недавно она получила новый документ. По ее словам, на такой поступок она решилась «по приколу» и никакого подтекста в ее действиях не было.

Соответствующее видео с сожжением загранпаспорта распространилось в сети и привлекло внимание пользователей. После этого поступком девушки заинтересовалась полиция. Блогершу задержали и отвезли на допрос. В том случае, если правоохранители найдут состав преступления, девушке грозит штраф или уголовное дело.

Ранее певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ, извинился перед русским народом и пообещал защищать страну талантом. До этого Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

В июне певец выложил видео, на котором он сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В отношении него возбудили три уголовных дела.

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