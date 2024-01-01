В МЧС высказались об эвакуации населения на Сахалине

МЧС: эвакуация населения на Сахалине на фоне угрозы цунами не проводится

На данный момент эвакуация населения Сахалина на фоне объявленной угрозы цунами не проводится. В региональном главке МЧС опровергли информацию об этом.

В ведомстве объяснили, что ожидаемая высота волны не превысит и полметра. Такая высота, как утверждается, «угрозы для жизнедеятельности населения не представляет».

«Подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20:44 (12:44 по Москве)», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на острове Сахалин объявлена тревога из-за угрозы цунами. Тогда же отмечалось, что в некоторых районах включена система оповещения и население эвакуируется в безопасные зоны. При этом вскоре информация об этом пропала с сайта ГУ МЧС по Сахалинской области.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Было зафиксировано несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили их магнитуду в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов. Без света остались около 32,5 тысячи домов. Позднее также сильные волны зафиксировали в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.