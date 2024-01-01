В новогоднюю ночь во Франции сожгли сотни автомобилей

МВД: во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек, сожжено 745 машин

В новогоднюю ночь во Франции задержали 380 человек, также сожжено 745 автомобилей. Такие данные привел глава МВД Жеральд Дарманен в социальной сети X.

В то же время он отметил, что, по сравнению с прошлым годом, «было сожжено на 10 процентов меньше автомобилей». Кроме того, как утверждается, количество задержаний по всей стране также уменьшилось на 10 процентов.

Ранее в поздравительной речи на Новый год президент Франции призвал остановить Россию и поддержать Украину. По словам Эммануэля Макрона, важно не уступить авторитарным силам и остановить Россию. Он также указал на важность укрепления независимости Европы.

В то же время президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении не сказал ни слова об Украине. Он только упомянул о том, что «за восточной границей страны идет война».

Президент России Владимир Путин, поздравляя всех с Новым годом, заявил, что стране предстоит идти вперед. Помимо этого, он обратился к военным, находящимся на передовой.