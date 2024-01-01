Рогов назвал обстрел Белгорода частью сценария Британии по разжиганию ненависти

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частью британского сценария по разжиганию ненависти. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях», — подчеркнул чиновник.

Рогов добавил, что обстрелом Белгорода Киев намеревался спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам Украины, чтобы запугать население страны и побудить его вступать в ряды ВСУ.

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что атака на Белгород является новым видом терроризма.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.