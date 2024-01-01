Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 1 января 2024Бывший СССР

В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария

Рогов назвал обстрел Белгорода частью сценария Британии по разжиганию ненависти

Фото: Chumakov Sergey / Globallookpress.com

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частью британского сценария по разжиганию ненависти. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях», — подчеркнул чиновник.

Рогов добавил, что обстрелом Белгорода Киев намеревался спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам Украины, чтобы запугать население страны и побудить его вступать в ряды ВСУ.

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что атака на Белгород является новым видом терроризма.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Четверо погибших, среди них военкор, 13 человек ранены. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь

      В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария

      В Европарламенте назвали причину продолжения конфликта на Украине

      В России повысился предельный размер налогового вычета на лечение

      Началось председательство России в БРИКС

      Зеленскому предсказали хаос из-за «ретроградного Урана»

      В России создадут систему для сохранения культурных ценностей

      Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

      В Москве загорелся горнолыжный комплекс

      В США оценили угрозы безопасности страны словами «в одной минуте от полуночи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости