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19:49, 2 января 2024Мир

Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

МИД Франции объявил о прекращении работы посольства в Нигере

Фото: Balima Boureima / Anadolu Agency / Getty Images

Министерство иностранных дел (МИД) Франции объявило о прекращении работы посольства республики в Нигере. Сообщение о закрытии дипломатического учреждения опубликовано на официальном сайте МИД.

Как сообщили французские власти, посольство закрыто «вплоть до дальнейшего уведомления». При этом отмечается, что работа с Нигером будет продолжена.

«Посольство продолжит свою деятельность из Парижа. В частности, он будет поддерживать связь с французскими гражданами, присутствующими на месте, и с НПО, работающими в гуманитарном секторе», — рассказали в МИД Франции.

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере после военного переворота, потребовали от Елисейского дворца вывести войска со своей территории и прекратить разработку нигерийских суверенных недр. Позже военное правительство Нигера досрочно расторгло договор о военном партнерстве с Европейским союзом.

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