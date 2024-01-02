Иностранный футболист назвал комфортную сумму для жизни в Москве

Боснийский футболист «Ахмата» Челикович: в России можно жить на 300 тысяч рублей

Боснийский полузащитник грозненского «Ахмата» Ясмин Челикович назвал комфортную сумму для жизни в Москве. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Иностранный футболист заявил, что в России можно прекрасно жить на 300 тысяч рублей в месяц. При этом он согласился с нападающим московского «Динамо» Федором Смоловым, который посчитал, что для комфортабельной жизни можно потратить и все 500 тысяч.

Права на Челиковича принадлежат боснийскому клуба «Тузла Сити». Он выступает на правах аренды в «Ахмате» с 2023 года, проведя в составе команды 18 матчей.

7 июня Смолов назвал комфортную для жизни сумму в месяц. Футболист заявил, что ему будет достаточно 500 тысяч в месяц, если он не будет тратиться на дорогие продукты.